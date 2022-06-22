Murat Onbul'un yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Özlem Elginöz’ün yazdığı İçimizdeki Ateş 23 Haziran Perşembe akşamı ilk bölümü ile ekrana gelecek. Fabrika Yapım imzalı dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Biz de bu nedenle haberimizde 'İçimizdeki Ateş dizisi konusu nedir? İçimizdeki Ateş oyuncuları kimler?' sorularını yanıtına yer verdik...

İÇİMİZDEKİ ATEŞ KONUSU NE?

Hukuk fakültesinden mezun olmuş genç avukat adayları Mert, Bahar, Hale ve Ege zorlu elemelerden geçerek Ünlü Avukat Doğan Yener ve eşi Tülin Tan'ın yanında staja başlarlar. Staj süresince beladan uzak kalmaları gerekmektedir.

Hayat onları bu yolculukta türlü engellerle sınarken, Doğan ve Tülin'in yol göstericiliği ile hedeflerine ulaşabilme serüvenlerini ve bu yolda neler kazanıp nelerden vazgeçeceklerini hep birlikte göreceğiz.

İÇİMİZDEKİ ATEŞ OYUNCULARI KİMLER?

Atakan Hoşgören

İpek Filiz Yazıcı

Burak Sevinç

Ceren Benderlioğlu

Gizem Arıkan

Demirhan Demircioğlu

Hazım Körmükçü