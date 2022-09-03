İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı açıkladı! Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu! İşte Türkiye'deki sayıları...

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, Türkiye'de kayıtlı Suriyeli sayısının 3 milyon 654 bin 866 kişi olduğunu, 521 bin 39’unun ise ülkesine döndüğünü söyledi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı açıkladı! Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu! İşte Türkiye'deki sayıları...

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık binasında düzenlenen aylık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Düzensiz göçle mücadeleye yönelik sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Çataklı, "Ağustos ayında, 6 bin 329’u denizlerde olmak üzere toplam 28 bin 814 düzensiz göçmen ve 856 organizatör yakalanmıştır." dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı açıkladı! Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu! İşte Türkiye'deki sayıları...

ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI

Ülkesine dönen ve Türkiye'de kayıtlı Suriyeli sayısı hakkında bilgi veren Çataklı," Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 521 bin 39’a ulaşmıştır. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 654 bin 866 kişidir.” diye konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı açıkladı! Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu! İşte Türkiye'deki sayıları...

LEVENT GÖKTAŞ VE FARUK FATİH ÖZER'İN İADESİ

Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastinin faillerinden Levent Göktaş ve kurduğu kripto para borsasıyla birçok insanı dolandıran ve geçtiğimiz günlerde Arnavutluk'ta yakalanan Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadeleri hakkında konuşan Çataklı, " Bulgaristan ve Arnavutluk'taki süreçler ilerliyor, bir tıkanıklık söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı açıkladı! Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu! İşte Türkiye'deki sayıları...

YURT İÇİNDEKİ TERÖR OPERASYONLARI

Ağustos ayında yapılan terör operasyonları hakkında bilgi veren Çataklı şunları söyledi:

"Ağustos ayı içerisinde PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 9’u büyük, 29’u orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 563 Operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 858 operasyon yapılmıştır.

Bu operasyonlarda aralarında 5’i liste dışı, 2’si gri, 4’ü turuncu ve 2’si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 16’sı ölü, 60’ı sağ, 14’ü teslim toplam 90 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 77’si PKK/KCK, 13’ü DEAŞ terör örgütü mensubudur. PKK ile mücadelede biz artık belli bölgelerde kalan son teröristleri kovalıyoruz.

Ağustos ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 593’ü PKK/KCK, 554’ü FETÖ, 149’u DEAŞ, 75’i sol terör olmak üzere toplam bin 371 şüpheli gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan kişilerden 131’i PKK/KCK, 139’u FETÖ, 27’si DEAŞ, 13’ü sol terör örgütleri mensubu olmak 310’u ise tutuklanmıştır."

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi, Yeni tarife ile avukatlık ücretlerinde ortalama yüzde 110 artış yapıldı
Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi, Yeni tarife ile avukatlık ücretlerinde ortalama yüzde 110 artış yapıldı
Koronavirüse yakalanmıştı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güzel gelişmeyi duyurdu! "Negatif çıktığı bilgisini aldım"
Koronavirüse yakalanmıştı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güzel gelişmeyi duyurdu! "Negatif çıktığı bilgisini aldım"
18 Eylül Pazartesi, İstanbul Fatih'te LGBT karşıtı yürüyüş düzenlenecek!
18 Eylül Pazartesi, İstanbul Fatih'te LGBT karşıtı yürüyüş düzenlenecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yapılan pazarlıkların kiri pası her yerden görülüyor. Halkın önüne çıkarılacak aday için bile onca kolpa döndürdüler."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yapılan pazarlıkların kiri pası her yerden görülüyor. Halkın önüne çıkarılacak aday için bile onca kolpa döndürdüler."
Bulgarlar alışveriş için geldi, Edirne'yi istila etti! "Türkiye’de her şey çok ucuz, bagajları dolduracağız"
Bulgarlar alışveriş için geldi, Edirne'yi istila etti! "Türkiye’de her şey çok ucuz, bagajları dolduracağız"
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü! Tahıl koridoru ve Zaporijya Nükleer Santrali konuşuldu
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü! Tahıl koridoru ve Zaporijya Nükleer Santrali konuşuldu
Araç sahiplerine müjdeli haber! Benzin ve motorine indirim geldi, cepler rahatladı! İşte güncel akaryakıt fiyatları
Araç sahiplerine müjdeli haber! Benzin ve motorine indirim geldi, cepler rahatladı! İşte güncel akaryakıt fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Yılbaşında işçi, memur ve emeklilerin maaşları artacak, enflasyon düşüşe geçecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Yılbaşında işçi, memur ve emeklilerin maaşları artacak, enflasyon düşüşe geçecek
Koronavirüse yakalanmıştı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güzel gelişmeyi duyurdu! "Negatif çıktığı bilgisini aldım"
Koronavirüse yakalanmıştı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güzel gelişmeyi duyurdu! "Negatif çıktığı bilgisini aldım"
Ümit Özdağ'a büyük şok! Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer istifa etti
Ümit Özdağ'a büyük şok! Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer istifa etti
Temel Karamollaoğlu'ndan altılı masayı şaşkına çevirecek sözler! Abdullah Gül'ün adaylığına yeşil ışık yaktı
Temel Karamollaoğlu'ndan altılı masayı şaşkına çevirecek sözler! Abdullah Gül'ün adaylığına yeşil ışık yaktı