İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı duyurdu! Afet Acil Hattı aplikasyonu geliştirilecek!

Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra yeni ve bütüncül bir güvenlik stratejisi oluşturduğunu belirten Çataklı, düzenlediği toplantıda açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanlığının yeni stratejiye uygun kapasite yapılanmasına gittiğini bildiren Çataklı, ekipman ve teknoloji anlanında önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini ve bakanlığın kurumsal yapısınınbu yönde yeniden düzenlendiğini ifade etti.

Türkiye'nin bir doğal afet bölgesi olduğunu belirten Çataklı, "Bu konudaki tedbirlerimiz bütün kamu kuruluşlarını hazırlamaya yöneliktir. En önemlisi de bütün vatandaşlarımızla birlikte bu hazırlıkları en üst seviyeye çıkarabilmenin çabasındayız." dedi.

Geçen senenin afetlere hazırlık yılı olduğunu dile getiren Çataklı, "Bildiğiniz gibi 2021 yılını 'Afet Eğitim Yılı' olarak ilan ettik. Dünya genelinde ve ülkemizde son yıllarda oldukça artan bir afetsellik riskiyle karşı karşıyayız. Bizler afet yönetim anlayışı doğrultusunda önemli eğitim adımları atmanın gayreti içerisindeyiz.

Çünkü afetler sonrasında hepimiz bir araya gelsek de ne yazık ki zamanla bu durum ortadan kalkıyor. Biliyoruz ki önlem, sürekli hatırlatıcı ve güncel bir eğitimle sağlanabilir. Bunun için gerekli olan bütüncül bir anlayış toplumumuzun her kesimine yayılmış sistemli bir eğitimle sağlanabilir." şeklinde değerlendirdi.

"30 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE AFET EĞİTİMİ VERDİK"

Afetlerle ilgili çevrim içi eğitimler verildiğini belirten Çataklı, "Bunun yanında sivil toplum kuruluşlarımıza, deneklerimize ve tüm kamu kuruluşlarımıza verdiğimiz eğitimlerle toplumumuzdaki afet bilincini yükseltmeye ve daha hazır hale gelmeye çalışıyoruz. Bu eğitimlerdeki hedefimiz 2021 yılı için daha önce de ilan ettiğimiz gibi 51 milyon vatandaşımıza ulaşmak. Şu anda 30 milyonu geçmiş durumdayız.

KADES, UYUMA gibi uygulamalarımızla acil durum ve müdahale noktasında ciddi faydalar elde ettik. Buradan edindiğimiz tecrübeleri afet konusunda yansıtıyoruz. Afet anında insanları toplanma alanlarına yönlendirecek, enkaz altından iletişim sağlayabilecek ve vatandaşlarımızın depremle ilgili daha pek çok bilgiyi bulabileceği 'Afet Acil Hattı' aplikasyonu çalışmalarını sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.