İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: Kimse devletin gücünü sınamasın!

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısında, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Boğaziçi Üniversitesi'nde, Rektör Melih Bulu'nun göreve gelmesinden bu yana devam eden protestoları ele alan Çataklı, gözaltına alınan 159 kişiden 79'unun terörle iltisaklı olduğunun tespit edildiğini duyurdu. Çataklı, bu durumun olayın gerçek yüzünü gösterdiğini vurgulayarak marjinal yapılara müsamaha gösterilmeyeceğini, fırsat da verilmeyeceğini belirtti.

"DEVLETİMİZİN GÜCÜNÜ SINAMAYIN"

Sözcü İsmail Çataklı, Boğaziçi provokasyonlarının son bulması gerektiğini söyledi, sert bir uyarıda bulundu. Çataklı, "Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin en güzide eğitim kurumlarından birisidir. Orada huzursuzluk çıkarmak isteyen marjinal yapılara asla müsaade etmeyiz. Hiç kimseye devletimizin gücünü sınamayı tavsiye etmiyoruz." dedi.

Çataklı, Boğaziçi provokasyonlarında yakalanan 528 kişiden 2'sinin tutuklandığını, 108'i adli kontrolle toplam 498 kişinin serbest bırakıldığını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'yu atadı. Bulu'nun siyasi geçmişi ve rektörün üniversite içerisinden seçilmesini isteyen öğrenciler protesto gösterisi başlattı. Protestolar sürerken Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri rektörlük binasına gitmeye çalıştı. Burada polis ve bir öğrenci arasında yaşanan diyalogun ardından #AsagiBakmayacagiz etiketi Türkiye'de Twitter'da trend oldu ve birçok ünlü isim, protesto gösterilerine destek verdi.

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından da söz konusu ifadenin yalan olduğunu ifade eden bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Yalan’dan bir Slogan...

Aşağı bak - YALAN

Aşağıdan - DOĞRU

Polisimiz pandemi ortamında sadece yasadışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor."