İçişleri Bakanı Soylu, Alman mevkidaşı ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almaya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile video konferans aracılığıyla bir araya geldi.

Olumlu bir atmosfer içerisinde gerçekleşen sanal toplantıda bakanlar terörle mücadele, göç ve güvenlik konularının yanı sıra pandemi ile mücadele sürecini de ele aldı.

Öte yandan Soylu ve Seehofer, iki ülkenin bakanlıkları arasındaki olumlu ilişkileri ilerletmek ve ileriki süreçte görüşmelere devam etmek konusunda hemfikir olduklarının altını çizdi.