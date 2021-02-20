İçişleri Bakanı Soylu, Gara'ya giden HDP'li vekili açıkladı!

Salih Nayman hakimiyetinde yürütülen gazetecilerden ise Şebnem Bursalı ve Mahmut Övür soruyor, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber canlı yayınında gündeme özel açıklamalarda bulundu. Soylu, "Problemin İslam ülkelerine ve Orta doğu'ya ve maliyetine yıkmak istediler." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakan Soylu, Gara'ya HDP'li vekilin Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU GARA SALDIRISINA YÖNELİK KONUŞTU

A haberin canlı yayına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler tarafından gelen soruları yanıtladı. Gündeme özel açıklamalarda bulunan Soylu, kendisine yönetilen "TSK ilk kez GARA bölgesine hem nitelik hem nicelik açısından bu denli büyük ilk kez bir harekat gerçekleştirdi. ilk olarak; bölgenin terör örgütü için ne ifade ettiğini ve bu operasyonun Türkiye açısından önemi nedir" şeklindeki soruyu yanıtladı.

Bakanı Soylu, geçtiğimiz haftalarda Gara'da gerçekleşen hain terör saldırısı için gelen soruya "Bizim etrafımızdaki coğrafyada ne oluyor? Bunu bir değerlendirmek lazım. 21. asrın başında Türkiye kendine bir yol çizdi. 21. asrın başında Türkiye sadece kendi coğrafyasında değil, etrafındaki ülkelere de destek olarak bir yürüyüş yapıyor. Dünyada kendine ait bir olumsuzluk, bir yönsüzlük bir karmaşıklık içinde. 300 yıl önce dünyanın liderliği Batı'ya geçti.

Gara neden önemli?



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Gara, Kandil ve Suriye koridorunun geçiş alanıdır. Terör örgütünün bütün akademileri buradadır@suleymansoylu #SüleymanSoyluAHaberde pic.twitter.com/F0Qt2RBAtG — A Haber (@Ahaber) February 20, 2021

Yani Osmanlı, kendi egemenlik alanından Batı'ya kaptırdı. 1. Dünya Savaşı'nın en önemli sebeplerinden biri sömürge sıkışmasıdır. 1940-1941'de yeniden bir sıkışma başladı. Bundan sonra yine bir sıkışma yaşanması sonucu İkinci Dünya Savaşı meydana geldi. Sonra Soğuk Savaş dönemi başladı. Dünya bir umutsuzluk girdabı içinde ve bu noktada sömürge sıkışmışlığın atlatılması gerekiyor. Problemin İslam ülkelerine ve Orta doğu'ya ve maliyetine yıkmak istediler. Ancak bu noktada Avrupa ülkeleri kendi dengelerini kaybettiler" ifadelerini kullanarak yanıtladı.

GARA'YA GİDEN O HDP'Lİ VEKİLİ AÇIKLADI!

Bakan Soylu canlı yayında geçtiğimiz günlerde yaşanan Gara olayının ardından bir milletvekilini işaret ederek, "Siz Gara'yı daha iyi bilirsiniz" demişti. Programda burada hangi ismi kastettiği sorulunca Soylu, Gara'ya giden o HDP'li milletvekilinin de "Dirayet Dilan Taşdemir" olduğunu açıkladı.

DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR KİMDİR?

Dilan Dirayet Taşdemir, 18 Nisan 1982 yılında Ağrı'da dünyaya geldi. Sosyolog, arkeolog, siyasetçi aynı zamanda Ağrı milletvekili.

Gara'ya giden HDP'li milletvekili kim? Dirayet Dilan Taşdemir kimdir? Nereli, kaç yaşında?

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