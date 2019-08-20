İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: ABD'liler ile 14 gün önce görüştüler!

İçişleri Bakanı Soylu, bir televizyon kanalının canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Süleyman Soylu, MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütü üyelerinin Suriye'de Amerikalılarla görüştüğünü belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şunları söyledi:

"Çok yakın bir zamanda, 14 gün önce Suriye'nin bir tarafında, bizim kırsalda bitirdiğimiz MLKP ile Amerikalılar görüştüler. Ne görüştüklerini de biliyoruz. Hem de isim isim... Kimlerle görüştüler... Ne görüştükleri bizde kalsın.

Biz devletiz, biz bunları bilmek zorundayız. Bahsettiğim Amerikalıların da askeri diplomatik görevleri var."