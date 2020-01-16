İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burnundan ameliyat oldu!
Bakan Soylu'nun, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir toplantıda burnu kanamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun burnunda kanamaya sebep olan kılcal damarlarının cerrahi işlemle yakıldığı öğrenildi.
Bakan Soylu'nun geçtiğimiz Pazartesi günü “İdlib'in Yanındayız” adlı kampanyanın tanıtım töreninde konuşma yaptığı sırada burnu kanadı.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, AMELİYAT OLDU
Bakan Soylu'nun salı günü Ankara'da özel bir hastaneye gittiği öğrenildi.
Soylu'nun burada tetkik yaptırdığı ve doktorların kanamaya sebep olan kılcal damarların yakılmasını önermesi üzerine bakanın kılcal damarlarının yakıldığı belirtildi.
Soylu'nun operasyonun ardından iki gündür dinlendiği öğrenildi.
HABERE YORUM KAT