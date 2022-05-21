İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Dünya'nın en güvenli pasaportunu yapıyoruz"

ATO Congresium'da düzenlenen 4'üncü Verimlilik ve Teknoloji Fuarı2nda , Darphane ve Damga Matbaası standında yerli pasaportu inceleyen Soylu açıklamalarda bulundu. Üretilen yerli pasaport için Dünya'nın en güvenli pasaportu olduğunu belirterek, yerli pasaportun Ağustos ayında vatandaşın hizmetine sunulacağı bilgisini verdi.

Pasaportun özelliklerine değinen Soylu, "Bütün bilgilerin içinde olduğu sistem, şu anda kullandığınız pasaportun yüzde 40 daha incesi. Hem pasaportumuzu hem ehliyetimizi hem kimlik kartımızı hem de Türk vatandaşı olup da yabancı ülkede yaşadığı için Türk vatandaşlığından çıkanlara verdiğimiz mavi kartımızı inşallah cumhuriyetin 100'üncü yılında güvenlik önlemleri daha yüksek şekilde kullanıcılarımız ile buluşturacağız." şeklinde konuştu.

Ehliyetlerde de çift pencere olacağını ve kimliklerin ehliyetlere yükleneceği bilgisini veren Soylu, pasaportta hem tarihi hem doğal zenginlikler olduğunu söyleyerek ilk kes 'Türkiye' yazacağı ve kimliklerde de ehliyetlerde de renkli fotoğraf olacağını, Hollanda'da test edildiği haberini verdi.

Bakan Soylu, parmak izi doğrulamada yerli programın yüzde 94,7 gibi bir oran tutturduğunu söyleyerek parmak izinin sayısallaştırılması algoritmasının yabancı bir ülkeden satın alma ile gerçekleştiğini söyledi. Soylu, "Bizim başka bir ülkeden satın alma yaptığımız şirketle sayısallaştırdığımız parmak izi yani parmak izinin doğrulanması veya alınması, yabancı şirketten bize satılan programda yüzde 82'ydi. Şimdi bizim son 2,5 yılda geliştirdiğimiz ve yüz binlerce teyit ettiğimiz uygulamalı gördüğümüz program yüzde 94,7" şeklinde konuştu. Bakan Soylu parmak izi doğrulama sisteminin nüfus daireleri, emniyet ve jandarmada, göç ve pasaport idaresinde, noter, tapu ve kadastroda kullanılabileceği söyledi.

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