İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Bülbül adına yapılan okulun açılışında gözyaşlarını tutamadı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iş kadını Banu Akdeniz tarafından, Eren Bülbül adına Ordu'nun Ünye ilçesinde yaptırılan Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulunun açılışında yaptığı konuşmada duygusal anlar yaşadı. Süleyman Soylu açılışta yaptığı konuşmada, "O adamları bulacağız ve Eren’i öldürdükleri, katlettikleri yerlerde ayaklarından ters bir şekilde ağaca asacağız' diye yemin ettik" ifadelerini kullandı.

"O GÜN YEMİN ETTİK"

Törende konuşan Bakan Soylu, Eren’in şehit olmasının kendilerini çok etkilediğini ifade ederek, Şehit Eren Bülbül’ün annesine hitaben, “Ayşe teyze, Ayşe anne, Eren’in şehit olduğu gün bize çok ağır geldi. O gün yemin ettik. Sonrasında ‘devletimize ve bize yakışmaz’ dedik. 'O adamları bulacağız ve Eren’i öldürdükleri, katlettikleri yerlerde ayaklarından ters bir şekilde ağaca asacağız' diye yemin ettik.

SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRDİK

"Ama devletimizin şanına böyle bir şey yakışmaz dedik. Ama Allah şahit Karadeniz’i bunlardan temizledik, sözümüzü yerine getirdik. Şuanda da musallat olmaya çalışıyorlar, nerede bulursak onlar tepeliyoruz” diye konuştu.