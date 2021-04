İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Polis Müzesi açılışına katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığında Polis Müzesi'nin açılış törenine katıldı. Törene Bakan Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve çok sayıda yetkili katıldı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Polis Müzesi'ni anlatan bir video izlendi. Polis Korosu'nun da çeşitli türküler seslendirdiği törende "Depremin ilk 6 saati" başlıklı 2021 Afet Yılı'nın önemine vurgu yapan kamu spotu izlendi.

Törende konuşan Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın Batı'da insanların boğazına bastırıp nefesini kesen gaddarlardan olmadığını, virüs nedeniyle evinden çıkamayanlara market alışverişini götüren insanlar olduklarının unutulmaması gerektiğini belirterek, "Dünyanın en köklü polis teşkilatlarından birisi olduğumuz, başkasının 5, bizim 25 suçla mücadele ettiğimiz unutulmasın. Dünyanın en yüksek teknolojilerine sahip, en kapasiteli polis teşkilatlarından birisi olduğu unutulmasın. Hırsızdan malını, uyuşturucu satıcısından evladını, KADES'e tıklayıp katilden canını kurtarmak insanımızın umudu olduğumuz unutulmasın. Otoyoldan ceset toplamayalım diye yol kenarlarında nöbet tutan evlatlar olduğumuz unutulmasın. 3-5 tane sorumsuz art niyetli insanın yalan yanlış sosyal medya mesajının kesilip kırpılmış videolarına heba edecek kadar alelade bir teşkilat olmadığımız unutulmasın. Meclisinden genel müdürüne, narkotik köpeğinden bomba uzman köpeğine kadar, bir elbise giyip bomba düzeneğine el uzatan evladından, özel harekatçısından çevik kuvvetine, asayişinden bilgisayar başında siber dolandırıcıları takip eden uzmanına, havacısından kurbağa adamına, büro memurundan amirine, şehidinden gazisine kadar derdi tasası bu milletin huzurunu temin etmek olan bir teşkilat olduğumuz unutulmasın" dedi.

Yunus Emre'nin "İlim kendini bilmektir" sözlerine atıf yapan Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın sadece mazisi ile övünen, geçmişe takılıp kalan bir teşkilat olmadığını ve hiçbir zaman da olmayacağını ifade etti. Soylu, Türkiye'nin kriminal laboratuvarlarındaki kapasitesinin, uyuşturucu takibindeki risk analiz kapasitesinin ve pek çok teknolojik imkan ve kabiliyetinin çoğu Batılı ülkenin daha ilerisinde olduğuna vurgu yaptı. Bakan Soylu, "Burada göğsümü açarak söylüyorum. Türk Polis Teşkilatı ile gurur duyuyorum" dedi.

"ASAYİŞ HİZMETLERİ MEMNUNİYETİ EN ÇOK MEMNUN OLUNAN HİZMET SINIFIDIR"

Geçtiğimiz yıl Türkiye İstatistik Kurumunun kamu hizmeti memnuniyeti verilerine göre asayiş hizmetlerinin yüzde 77,4 ile en çok memnun olunan hizmet sınıfı olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Geçen sene TÜİK'in memnuniyet araştırmasında kamu hizmeti yapanların, kamu hizmeti memnuniyeti ile ilgili araştırmada asayiş hizmetleri memnuniyeti yüzde 77.4 ile milletimiz tarafından en çok memnun olunan hizmet sınıfı olarak takdir edilmiştir" diye konuştu.

Batılı ülkelerin yıllarca hiç sahip olmadıkları kriminal kabiliyetleri filmler ve dizilerle varmış gibi anlatmayı ve pazarlamayı çok iyi becerdiklerini kaydeden Soylu, "Bizim bütün kapasitemiz gerçektir. Ve aziz milletimizin, asil milletimizin emrindedir. Türk Polis Teşkilatı'nın gelişmişliğini hem bizler yurt dışı temaslarımızla görüyoruz hem de dışarıdan gelip bizim teşkilatımızı gören yabancı heyetler sıklıkla dile getiriyor" şeklinde konuştu.

"YAKALADIĞIMIZ UYUŞTURUCU MİKTARI AVRUPA'NIN İKİ KATIDIR"

Türkiye'nin dünyanın zorlu bir coğrafyasında yer aldığını, uğraştığı suçun türü ve miktarının Türkiye'nin emsal ülkelerinden çok fazla olduğunu belirten Soylu, "Yakaladığımız uyuşturucu miktarı Avrupa'nın iki katıdır. Kaçak göçmen miktarı, uğraştığımız küresel terör örgütlerinin çeşidi, ellerindeki silah ve terörist sayısı, teşkilatları Batılı ülkelerin emniyet teşkilatlarının rüyalarında göremeyeceği boyuttadır. Bu tecrübemiz var. Sorumluluğumuz var ve arkamızda 176 yıllık bir birikim var. Dolayısıyla küresel anlamda böyle bir konumlanma elbette şaşırtıcı değildir" dedi.

"GECE YARISI NAMUSSUZLUK BİLDİRİSİ HİÇBİR ZAMAN OLMAMIŞTIR"

Hem 15 Temmuz'un oluşturduğu hasarı tamir etmek hem de sahadaki kapasitelerini artırmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, katkıları ve destekleri ile önemli bir yenilenmeye gittiklerini belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Şu anda mevcut olan polis amirlerimizin yüzde 77'si yeni. Öyle kolay bir iş değildir. Biz bu yenilerle 15 Temmuz'dan sonra evden hırsızlığı 282'den 141'e düşürdük. Polis memurlarımızın yüzde 37'si yeni. Koskoca polis teşkilatının yüzde 37'si yeni. Bekçilerimizin de yüzde 95'i yeni. Son 5 yılda katılmış arkadaşlarımızdır. Ve uyuşturucu ile mücadelede uyuşturucuya bağlı direkt ölümlerden ölenlerin sayısı 941, şu anda 1-2 aylık eksikle 239. Hırsızlıkta, uyuşturucuda bu ülke 4-5 ton eroin yakalarken bugün 20 ton eroin yakalıyor. 20 ton. Tarihin en büyük yakalamalarını ortaya koyuyor. Bu sinerjiyi, bu iklimi hep birlikte 15 Temmuz sonrası bu ülkeye sözümüz olduğu için. Biz 10 Nisan'ı sadece polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü olarak kutlamıyoruz. Sabahleyin Emniyet Genel Müdürümüze ve ziyaret eden arkadaşlarımıza söyledim. Bizim için 10 Nisan çok farklıdır. Bizim 10 Nisan'ı kutlamamızın amacı çok farklıdır. Biz 10 Nisan'da her yıl 365 günde bir gün bu milletle ahitleşmemizi yeniliyoruz. Bu milletle sözleşmemizi yeniliyoruz. Bu milletin huzurunun, emniyetinin, asayişinin, demokrasinin, cumhuriyetinin namus bekçisi olduğumuzu bu millete 10 Nisan'da haykırıyoruz. Her yıl bu sözleşmeyi, bu ahitnameyi, bu namus bildirisini, bizim bildiğimiz namus bildirisidir, birileri gibi gece yarısı namussuzluk bildirisi hiçbir zaman olmamıştır, olmayacaktır da. Her yıl 10 Nisan'da bunları ortaya koymaya çalışıyoruz."

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Polis Müzesi açılış töreni için bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Emniyet teşkilatımızın kıymetli yöneticileri, çok değerli polislerimiz, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Açılışını yaptığımız Polis Müzesi'nin hayırlı olmasını diliyor, sizlerin şahsında 176'ncı yılını kutlayan Türk Polis Teşkilatımızın tüm mensuplarını canı gönülden tebrik ediyorum. Emniyet teşkilatımızın şehitlerini rahmetle, minnetle yâd ediyor, gazilerimize Allah'tan sağlıklı ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Şu anda ülkemizin 81 vilayetinde ve yurt dışındaki temsilciliklerinde görev yapan, insanımızın huzuru için fedakarca çalışan tüm polislerimize ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye olarak güvenlik riskleri bakımından son derece zorlu bir coğrafyada yer alıyoruz. Terör örgütlerinden uluslararası suç çetelerine, düzensiz göçten uyuşturucuya, milletimizle hesabı olan kimi güçlere kadar birçok asimetrik tehditle eş zamanlı bir mücadelenin içindeyiz. Bizim gibi bu topraklardaki bin yıllık varlığını şehitlerinin kahramanlığına borçlu olan bir ülkenin askeri, istihbari ve güvenlik açısından güçlü olması, tercihten öte bir zorunluluktur. Türk Polis Teşkilatı, 176 yıllık tecrübesi ve donanımıyla milletimizin yüzleştiği tehditler karşısında en büyük güven kaynağımız olmayı sürdürüyor. Her birinizin omuzlarınızdaki bu ağır yükün bilinciyle anayasa ve hukuk çerçevesinde vazifenizi en güzel şekilde yapacağına inancım tamdır. Biz de şimdiye kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da sizlerin yanında olmaya, size gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyor, teşkilatımızın 176 yıllık hafızası olan Polis Müzesi'nin açılışının tekrar hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Açılışı yapılan Polis Müzesi'nde kuruluşundan bugüne Türk polisinin kullandığı silah, mühimmat, araç gereç ve kıyafet ile tarihi belgeler sergileniyor. Bin 528 metrekarelik alanda 6 farklı bölümden oluşan müzede 1845'te Sultan Abdülmecid döneminden bugüne kadar Emniyet Teşkilatı'nın geçirdiği safhalar ile polislerin haberleşme araçları, teşkilata ait belge ve fotoğraflar yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı