İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada turuncu kategoride aranan 2 teröristin ölü ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün şehidimizin şehadetinden sonra Yüksekova’da, bir çok olayın failleri; Turuncu Kategoride aranan Eyyüp Alper ve Ahmet Akman adlı teröristler ölü ele geçirildi.

Şehidimizin ve birçok eylemdeki şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan silah arkadaşlarından Allah razı olsun..."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaşımı: