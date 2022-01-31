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  3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yunanistan'ın caniliğini gözler önüne serdi, Avrupa Birliği'ne seslendi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yunanistan'ın caniliğini gözler önüne serdi, Avrupa Birliği'ne seslendi!

Yunanistan'ın göçmen ve mültecilere yönelik insanlık dışı müdahalelerine bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yapılan caniliği gözler önüne serdi.

Türkiye'yi her fırsatta mülteciler üzerinden vurmaya çalışan Yunanistan, göçmen ve mültecilere yönelik bugüne kadar defalarca kez yaptığı insanlık dışı müdahale ve tavırlarla gündeme gelmişti. Mültecilerin botlarına hasar vererek denize atan Yunan güvenlik birimlerinin görüntüleri hafızalardayken o insafsızlığa bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı paylaşımla Yunan hükümetinin tutumunu kınadı ve Avrupa Birliği'ne seslendi.

3 GÖÇMEN ÖLÜME TERK EDİLDİ

İçişleri Bakanı Soylu'nun yaptığı paylaşımda ailesiyle birlikte umut yolculuğuna çıkan bir göçmen, Yunan güvenlik birimleri tarafından yakalandıklarını ve kötü muamele gördüklerini, daha sonra ise ölüme terk edildiklerini dile getirdi. Kardeşinin ise denizde boğularak hayatını kaybettiğini dile getirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yunanistan'ın caniliğini gözler önüne serdi, Avrupa Birliği'ne seslendi!

ÇOCUK YELEKLERİ VERDİLER

Yetkililer tarafından paralarının ve değerli eşyalarının da gasp edildiğini ifade eden göçmen, kendilerine çocuk yeleği vererek denize attıklarını söyledi. Yeleklerin küçük olması sebebiyle omuzlarından geçmediğini ve Yunan görevlilerin bunu umursamadığını söyleyen göçmen, ağabeyinin yüzme bilmediğini dile getirmesine rağmen suya atılarak ölüme terk edildiğini anlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yunanistan'ın caniliğini gözler önüne serdi, Avrupa Birliği'ne seslendi!

"BARBARLIK, CANİLİK"

3 göçmenden 2'si Türk görevliler tarafından kurtarılırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olayı sosyal medya hesabından kınadı. Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Barbarlık, Canilik...  Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı. 
2’si kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti...  Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun. Cani  @Frontex de hesap vermeli..." diyerek tepkisini dile getirdi.

 

(Haber içeriğindeki resimler temsilidir, benzer haberlerden alınmıştır.)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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