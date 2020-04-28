İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Afrin'deki saldırıya ilişkin çok sert açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'de düzenlediği saldırıya ilişkin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Mübarek ramazan günü Afrin'de gerçekleştirilen bu saldırı, hain terör örgütünün yanına kalmayacaktır." ifadesini kullandı.
Bugün, Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen terör saldırısında 11’i çocuk 40 kişini ölmüş, 47 kişi ise yaralanmıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'de düzenlediği saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Bakan Soylu'nun Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Mübarek ramazan günü Afrin'de gerçekleştirilen bu saldırı, hain terör örgütünün yanına kalmayacaktır.
Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."
Bakan Soylu'nun paylaşımı:
Mübarek Ramazan günü Afrin’de gerçekleştirilen bu saldırı, hain terör örgütünün yanına kalmayacaktır.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 28, 2020
Ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum
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