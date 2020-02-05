İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş çığ açıklaması

Van'da 5 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinde kaybolan 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştü. Bakan Soylu, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 33 olduğunu belirtti. Kurtarma çalışmalarına sabaha kadar ara verildi. Bölgede, üçüncü çığ riskine karşı patlama ile suni çığ oluşturulacağı bildirildi.

"ÇIĞ FELAKETİNDE 33 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ"

Bakan Soylu, çığ felaketinde yaralıların bulunduğu Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Hastaları ziyaret eden Bakan Soylu, yetkililerden sağlık durumları hakkında da bilgi aldı. Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Bakan Soylu, bugün yaşanan çığ felaketinde 33 kişinin yaşamını yitirdiğini, AFAD'dan alınan bilgiye göre de 3 kişinin daha çığ altında kaldığının tahmin edildiğini söyledi.

Bakan Soylu, "Adli Tıp'a nakledilen yaşamını yitirenlerin sayısı 33 oldu. Dün de 5 kaybımız vardı. Dün biri şoför, diğeri belediye görevlisi 2 kişi çığ altında kalmıştı. Sabah saatlerinde onları kurtarmak için çalışmalar yapılıyordu. İkinci bir çığ olayı oldu" ifadelerini kullandı.

VAN'DAKİ ÇIĞ FELAKETİ

Van Bahçesaray'da seyir halindeki bir minibüsün üzerine çığ düşmesi sonucu yaşanan felakette, 5 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Çığ altında kaldığı düşünülen 2 vatandaşımızın ise arama kurtarma çalışmaları devam etmekteydi. Bu sırada kurtarma çalışmalarını sürdüren ekibin üzerine çığ düştü. İkinci çığ faciasında 33 kişi hayatını kaybetti.