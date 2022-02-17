İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı günü! Dayısı Ali İhsan Reis hayatını kaybetti!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Ali İhsan Reis'in hayatını kaybetti. Dayısıyla birlikte sene içerisinde 4. büyüğünü kaybeden Soylu'ya sosyal medyadan baş sağlığı mesajları yayımlandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, annesinin ağabeyi Ali İhsan Reis hayatını kaybetti. Samsun’da yaşamını sürdüren ve uzun zamandır kronik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Ali İhsan Reis, tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 17 Şubat 2021 tarihinde hayatını kaybetti.
Reis’in cenazesi, yarın Bafra ilçesi Darboğaz Camisi’nde öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.
AHMET İHSAN REİS KİMDİR?
Ahmet İhsan Reis, 1935 yılında Samsun'da dünyaya geldi. 85 yaşında olan Reis, Süleyman Soylu'nun amcasıdır. 17 Şubat 2022 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.