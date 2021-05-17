İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Ali Faik Hacıoğlu'dan Sedat Peker’in iddialarına açıklama!

Kendisine Sedat Peker tarafından “1 milyon 600 bin liralık arabaya biniyor. Trabzon’a 5 milyon liraya ev yaptırıyor. Danışman maaşı 10 bini bulmaz.” yönünde gelen iddialar üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Ali Faik Hacıoğlu, sosyal medya hesabından yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Ali Faik Hacıoğlu sosyal medya hesabından satın aldığı araba ile ilgili olarak söz konusu arabayı geçen yıl yarısını borçlanarak 877 bin liraya aldığını ve 10 gün önce de borçlarını ödemek için satışa koyduğunu yazdı ve “Hayatımda eroin, kokain satmadım, kimseyi öldürmedim, kimsenin malına çökmedim. Devletime, milletime ihanet etmedim. Devletimi yabancı servislere satmadım” notuyla paylaştı.

''AİLEM İLE BİLİKTE YAPTIĞIMIZ EVDİR''

Yaptığı açıklamasının devamında babasının 37 yıllık devlet memuru olduğunu, 2002’de AK Parti’de siyasete başladığını ve 2016’da da Bakan Soylu tarafından danışmanlık görevine getirildiğini anlatan Hacıoğlu, “5 milyonluk ev” iddiasına da şu şekilde yanıt verdi:

“Yaşadığımız Yanyamaç köyünde 2011 yılında kendi arazimiz üzerinde alt katında babamın, dubleksinde de kendimin oturduğu evin yapımına başladık. 2016 yılında evimizi tamamladık. Sonraki dönemlerde de kalan eksikleri yıllar içerisinde bitirdik. Bahse konu ev, müptezelin ifade ettiği rakamların 6’da birine mal ettiğimiz, ailem ile birlikte yaptığımız evdir. 2016 yılının eylül ayında il başkan yardımcılığı görevindeyken Sayın Bakanımızın tensipleriyle İçişleri Bakan Danışmanlığı görevine getirildim. Bakan Danışmanı olduğum zaman ev bitmişti.”