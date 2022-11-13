İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu sinirlendiren paylaşım ! Kendisini paylaşan Lütfü Türkkan'a esti gürledi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Düzce depremin yıldönümü dolayısıyla tüm yurtta gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Yapılan tatbikatta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tatbikat görüntülerini alarak paylaşım yapan İYİ Partili Lütfü Türkan'a Süleyman Soylu'dan yanıt geldi.

"FERSUDE, DEVLETİ DOLANDIRAN HIRSIZ"

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Süleyman Soylu'nun görüntülerini paylaşarak "Bu kafa çökmekle kurtulur mu?" yazdı.

O paylaşımı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, ''Şehit ailesine küfreden aşağılık,geçmişini bütün çevremizin bildiği fersude, devleti dolandıran hırsız, (Ablasının!) kuzusu, sizi Sevgi Hastanesi paklar.'' şeklinde paylaşım yaparak Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

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Şehit ailesine küfreden aşağılık,

geçmişini bütün çevremizin bildiği fersude, devleti dolandıran hırsız, (Ablasının!) kuzusu,

sizi Sevgi Hastanesi paklar. pic.twitter.com/aFhlvZcrxx — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 13, 2022



LÜTFÜ TÜRKKAN ŞEHİT AİLESİNE NE DEMİŞTİ?

İYİ Partili Lütfü Türkkan, Bingöl'de kendilerini HDP ile iş birliği yapmakla eleştiren bir vatandaşın üzerine yürümüş, boynunu ve çenesini sıktıktan sonra kulağına, 'Senin bacını...' şeklinde küfür etmişti. Türkkan, önce bu görüntüleri reddetmiş, daha sonra ise itiraf ederek Akşener'den özür dilemişti.