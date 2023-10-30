İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! Zehir tacirlerine operasyonlar hız kesmeden devam ediyor12 ilde 158 kişi göz altına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "zehir tacirlerine hayatını zehredeceğiz" diyerek yaptığı açıklamada zehir tacirlerine yönelik 12 ilde düzenlenen Narkogüç operasyonunda 158 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! Zehir tacirlerine operasyonlar hız kesmeden devam ediyor12 ilde 158 kişi göz altına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 12 ilde düzenlenen Narkogüç operasyonunda 158 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRILMIYOR

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zehir tacirlerine yönelik 12 ilde düzenlenen Narkogüç operasyonunda 158 şüpheli şahsın yakalandığını belirterek, operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Diyarbakır, Aydın, Antalya, Kütahya, Bitlis, Mersin, İstanbul, Elazığ, Nevşehir, Kütahya, Erzurum ve Gaziantep olmak üzere Emniyet ve Jandarmamız 12 ilimizde Narkogüç Operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonlarda zehir tacirleri ve bunların taşeronu sokak satıcısı toplam 158 şüpheli yakalandı. 55 şüpheli şahıs tutuklandı. 3'üne adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin adli işlemleri devam ediyor.

ZEHİR TACİRLERİNE HAYATINI ZEHREDECEĞİZ

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 6 ton 68 kilogram esrar, 523 bin kök kenevir, 358 bin kök skunk ele geçirildi, 16 zehir taciri yakalandı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 100 kilogram skunk, 11 kilogram esrar ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 7.5 kilogram esrar ele geçirildi, 49 zehir taciri yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 kilogram eroin, 1 kilogram skunk, 500 gram bonzai ele geçirildi, 28 zehir taciri yakalandı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 29 kilogram esrar, 2 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 29 bin 232 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zehir tacirlerini yakalama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 2 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 11 kilogram esrar ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda; 102,5 kilogram skunk, 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 41 zehir taciri taşeronu tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda; 385 gram kokain, 400 gram (0,4 kg) metamfetamin ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 1 kilogram metamfetamin, muhtelif miktarlarda esrar ve bonzai ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 14 zehir taciri tutuklandı, 3 zehir tacirine adli kontrol verildi.

Operasyonları yapan Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz."

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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