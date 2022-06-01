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  3. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliği'ne "Ülkeye Giriş Tedbirleri" konulu genelge gönderdi

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliği'ne "Ülkeye Giriş Tedbirleri" konulu genelge gönderdi

İçişleri Bakanlığı 1 Haziran itibariyle ülkeye giriş çıkışlarda uygulanan 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen testi zorunluluğunu kaldırdığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliği'ne "Ülkeye Giriş Tedbirleri" konulu genelge gönderdi

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre salgınının yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla, yurt içinde olduğu gibi sınır kapılarında uygulanacak kurallar ve önlemlerin salgının seyrinde yaşanan küresel gelişmeler ile belirlendiği söylendi.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliği'ne Ülkeye Giriş Tedbirleri konulu genelge gönderdi

YENİ KARARLAR SONRASI DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Bakanlıktan yayımlanan genelgeye göre daha önce illere gönderilen genelge ile 03 Mart 2022 tarihinden itibaren tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarında ülkeye girişte uygulanacak tedbirlerin belirlendiği ancak Sağlık Bakanlığı'nca yeni değişiklikler sonrası bazı uygulamalarda değişikliklere gidildiği belirtildi. 

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliği'ne Ülkeye Giriş Tedbirleri konulu genelge gönderdi

TEST ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Bu doğrultuda, "Koronavirüs pandemisi ile ilişkili güncel durum değerlendirilerek; 01 Haziran’dan itibaren tüm sınır kapılarından ülkeye girişlerde, girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen testi zorunluluğu aranmayacak." şeklinde bilgi paylaşıldı.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliği'ne Ülkeye Giriş Tedbirleri konulu genelge gönderdi

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