İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu! Bir askerimiz şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Hakkari Yüksekova kırsalında yürütülen operasyonda 1 Jandarma Astsubayın şehit düştüğü duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yıldırım -2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada, bir Jandarma Astsubayımız şehit olmuştur.Operasyonda, 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Kahraman Jandarma Astsubayımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz."

HAKKARİ'DE ŞEHİT OLAN JANDARMA ASTSUBAYIMIZIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Edinilen bilgiye göre, Hakkari Yüksekova Özel Harekat Taburu Komutanlığı emrindeki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay, terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit oldu. Şehidin baba ocağı olan Akşehir Yeni Mahalle’de bulunan evine gelen Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı ve Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, evde kimsenin olmaması ve anne ve babasının Yunak Kuzören Mahallesi’nde bulunmasından dolayı buraya giderek yakınlarına şehit haberini verdi. Şehidin Akşehir’deki evinin önü Türk bayrakları ile donatılırken, şehit haberini duyan komşuları da evin önüne geldi.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay’ın eşi Gül Aktay ile yaklaşık 1 yıl önce evlendiği ve 5 haftalık bir erkek çocuğu olduğu bilgisine ulaşıldı. Şehidin annesi Nevruz ve babası Salih Aktay’ın Kuzören’deki evlerinde şehit haberini aldıkları öğrenildi.