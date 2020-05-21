İçişleri Bakanlığı açıkladı! İşte seyahat izni verilen kişi sayısı...

İçişleri Bakanlığı'ndan seyahat izni konusunda açıklama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, bugün saat 17.30 itibarıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşların, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapılan seyahat izin başvurularıyla refakatçiler dahil 258 bin 651 kişiye izin verildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Saat 17.30 itibarıyla 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi." denildi.

PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPAN 510 ŞAHIS YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından provokatif koronavirüs paylaşımı yapanlara ilişkin açıklamada bulunulmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Sosyal medyada son 65 günde, asılsız ve provokatif Koronavirüs paylaşımları yapan; 10.111 sosyal medya hesabı incelendi. 1.105 şüpheli şahıs tespit edildi. 510 şahıs yakalandı." ifadelerine yer verilmişti.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Koronavirüs operasyonunda 510 kişi yakalandı