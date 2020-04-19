İçişleri Bakanlığı açıkladı: Teslim olan terörist sayısı 71'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada terör örgütüne mensup "Andok" kod adlı Abdurrahman Kayıhan'ın ikna çalışması sonucu Mardin Kızıltepe'de teslim olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, emniyet ve jandarma unsurlarının, ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması neticesinde, bölücü terör örgütünde çözülme devam ediyor.

Bu kapsamda 5 yıl önce bölücü terör örgütüne katıldığı tespit edilen ve son olarak Suriye'de faaliyet gösteren, "Andok" kod adlı Abdurrahman Kayıhan isimli örgüt mensubu, Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu bugün Mardin Kızıltepe'de teslim oldu.

Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 71'e yükseldi.