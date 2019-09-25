İçişleri Bakanlığı duyurdu: 3 terörist öldürüldü İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen 'Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk ÖZER-2 Operasyonu”nda, bölücü terör örgütü mesnupları ile sağlanan temas sonucunda; 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.' denildi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlığın yazılı açıklamasında, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen 'Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer-2' operasyonunda, bölücü terör örgütü mesnupları ile sağlanan temas sonucunda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.



