İçişleri Bakanlığı duyurdu: 5 PKK'lı terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, PKK terör örgütüne mensup 5 teröristin Şırnak'ta teslim olduğu belirtildi. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terör örgütü mensubu sayısı 181'e yükseldi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne mensup 5 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.
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Buna göre; 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terör örgütü mensubu sayısı 181'e yükseldi.
EVLAT NÖBETİNDE 19. KAVUŞMA GERÇEKLEŞTİ
Teslim olan 5 teröristten birinin ailesi, Diyarbakır'da "evlat nöbeti" tutan aileler arasında yer alıyor.
Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 181'e yükseldi.