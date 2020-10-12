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  3. İçişleri Bakanlığı duyurdu: 5 PKK'lı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 5 PKK'lı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, PKK terör örgütüne mensup 5 teröristin Şırnak'ta teslim olduğu belirtildi. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terör örgütü mensubu sayısı 181'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 5 PKK'lı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne mensup 5 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

TRÖR ÖRGÜTÜ PKK'DA ÇÖZÜLME SÜRÜYOR

Buna göre; 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terör örgütü mensubu sayısı 181'e yükseldi.

EVLAT NÖBETİNDE 19. KAVUŞMA GERÇEKLEŞTİ

Teslim olan 5 teröristten birinin ailesi, Diyarbakır'da "evlat nöbeti" tutan aileler arasında yer alıyor.

Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 181'e yükseldi.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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