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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Ovacık ilçesi kırsalında sürdürdüğü operasyonda bir grup terörist tesbit edildi. Hava desteği sağlanan operasyonda 5 teröris ölü ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.

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