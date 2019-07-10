Sokak ortasında kardeş dehşeti! Pompalı tüfekle vurdu!

Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Gaziosmanpaşa Mahallesi Ravalı Sokak üzerinde gerçekleşti. Fevzi K., ağabeyi Ferdi K.’nın Ravalı Sokak üzerinde bulunan dükkanı önüne ticari araçla geldi. Fevzi K. elindeki pompalı tüfekle ağabeyine ateş etti. İki bacağından yaralanan Ferdi K. kanlar içinde yere yığıldı.

BİR VATANDAŞ İKİNCİ KEZ ATEŞ ETMESİNİ ÖNLEDİ

Olayı gören bir vatandaş, eline aldığı sandalyeyi aracın üzerine fırlatarak Fevzi K.’nın ikinci bir kez ateş etmesini engelledi. Çevredeki esnafların da olay yerine gelmesiyle panikleyen Fevzi K. olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Ferdi K.’yı Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Bacaklarından yaralanan Ferdi K.’nın hastanedeki tedavisi devam ederken, polis kaçan Fevzi K.’yı yakalamak için çalışma başlattı.