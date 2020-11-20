İçişleri Bakanlığı duyurdu: Cuma namazında kısıtlamadan muaf tutulacaklar

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlamasına tabii tutulan 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki vatandaşlar hakkında yeni bir karar alındı. Bakanlık yaptığı açıklama ile 65 yaş ve üstü ile 20 altındaki kişilerin cuma namazı saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan koronavirüs genelgesiyle 65 yaş ve üstü vatandaşların saat 10.00 ile 13.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilmiş, diğer saatlerde sokağa çıkmaları yasaklanmıştı.

20 yaş ve altı kişilerinde saat 13.00-16.00 arasında sokağa çıkmalarına izin verilmiş, diğer saatlerde sokağa çıkmaları ise kısıtlanmıştı.

Öte yandan hafta sonları hafta sonları tüm kesimler sadece 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirindeki kurum ve kuruluşlar kısıtlamadan muaf olacak ve hizmet vermeye devam edecek.

Bu doğrultuda yarın saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonlarında da uygulama bu şekilde sürecek.