İstanbul26 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. İçişleri Bakanlığı duyurdu: Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Çınar'ın kırsalında bir silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada “İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır-Çınar ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist, silahı ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.” denildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü de belirtildi. 

Etiketler : ,

HABERE YORUM KAT