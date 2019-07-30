İçişleri Bakanlığı duyurdu: Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Çınar'ın kırsalında bir silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada “İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır-Çınar ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist, silahı ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.” denildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü de belirtildi.
Etiketler : diyarbakır, terörist
HABERE YORUM KAT