İçişleri Bakanlığı duyurdu! Diyarbakır'da dev terör operasyonu başladı

Terör örgütü PKK'ya yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlara bir yenisi eklendi. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır'da 1495 personelin katılımıyla 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' nun başlatıldığı duyuruldu.

Terör örgütünün ülke gündeminden çıkarılması ve barındığı bölgelerinde etkisiz hale getirilmesi için İçişleri Bakanlığının koordinesinde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca “Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu" başlatıldı. Söz konusu operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden bin 495 personelden oluşan 100 operasyonel tim görev alıyor.

YILDIRIM OPERASYONLARINDA 31 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım (1-2-3-4-5-6) Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 31 terörist etkisiz hale getirilirken, 48 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.