Afyonkarahisar'ın neyi meşhur? Afyon'da ne yenir? Gezilecek yerlerSelena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel evleniyor! İşte Hazal Şenel'in son haliSağır ve dilsiz kız öğrenci okul bahçesinde cinsel istismara uğradıktan sonra katledildiBüşra Develi'nin sevgilisi Cem Aktay ile fotoğrafı olay yarattı!Star Tv yayın akışı Salı | Star Tv bugün ne var? 26 Ağustos Çarşamba yayın akışıFOX TV Yayın akışı | 26 Ağustos Çarşamba Fox TV yayın akışı bugün neler var?Show TV yayın akışı | 26 Ağustos Çarşamba Show TV yayın akışıEran Zahavi kimdir? Kaç yaşında? Fenerbahçe'ye transfer oldu mu?TV8 yayın akışı | 26 Ağustos TV8 yayın akışında neler var? Masterchef saat kaçta?Koronavirüsü atlatan doktor: Hareket etmek bile ızdıraptı!
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İçişleri Bakanlığı duyurdu! Diyarbakır'da dev terör operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Diyarbakır'da dev terör operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 1495 personelin katılımıyla 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' nun başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Diyarbakır'da dev terör operasyonu başladı

Terör örgütü PKK'ya yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlara bir yenisi eklendi. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır'da 1495 personelin katılımıyla 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' nun başlatıldığı duyuruldu.

Terör örgütünün ülke gündeminden çıkarılması ve barındığı bölgelerinde etkisiz hale getirilmesi için İçişleri Bakanlığının koordinesinde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca “Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu" başlatıldı. Söz konusu operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden bin 495 personelden oluşan 100 operasyonel tim görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Diyarbakır'da dev terör operasyonu başladı

YILDIRIM OPERASYONLARINDA 31 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım (1-2-3-4-5-6) Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 31 terörist etkisiz hale getirilirken, 48 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Diyarbakır'da dev terör operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Diyarbakır'da dev terör operasyonu başladı

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT