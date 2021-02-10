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  3. İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren-9 Kazan-Han Yaylası Operasyonu, 2 bin 218 personelle başladı!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren-9 Kazan-Han Yaylası Operasyonu, 2 bin 218 personelle başladı!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari ilinde “Eren - 9 Kazan-Han Yaylası” Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren-9 Kazan-Han Yaylası Operasyonu, 2 bin 218 personelle başladı!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari ilinde "Eren - 9 Kazan - Han Yaylası" Operasyonu başlatıldı. 

İçişleri Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada,

"Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2.218 personel (129 operasyonel tim) görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren-9 Kazan-Han Yaylası Operasyonu, 2 bin 218 personelle başladı!

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren-9 Kazan-Han Yaylası Operasyonu, 2 bin 218 personelle başladı!

 

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren-9 Kazan-Han Yaylası Operasyonu, 2 bin 218 personelle başladı!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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