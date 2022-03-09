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  3. İçişleri Bakanlığı duyurdu: Hakkari'de Eren Kış 30 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Hakkari'de Eren Kış 30 operasyonu başlatıldı

Son dakika... İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 571 personelden oluşan 41 timin katıldığı Eren Kış-30 (Hakkari-Kavaklı) Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Hakkari'de Eren Kış 30 operasyonu başlatıldı

PKK terör örgütünün ülke gündeminden çıkarılması, bölgedeki huzurun sağlanması ve burada bulunan teröristlerin  yapılanmasına darbe vurulması amacıyla yapılan Eren Kış operasyonları sürüyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Hakkari'de Eren Kış-30 (Hakkari-Kavaklı) Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde bulunan Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinin yer aldığı 571 personelden oluşan 41 operasyonel timin görev alıyor. 

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Hakkari'de Eren Kış 30 operasyonu başlatıldıİçişleri Bakanlığı duyurdu: Hakkari'de Eren Kış 30 operasyonu başlatıldıİçişleri Bakanlığı duyurdu: Hakkari'de Eren Kış 30 operasyonu başlatıldı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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