İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen görevden alındı!

Kobani olayları kapsamındaki soruşturma kapsamında tutuklanan HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanununun 45'inci maddesinde yer alan, 'Ancak, belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46'ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır' hükmü ile 46'ncı maddesinde yer alan 'Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni belediye başkanı veya başkan vekili seçiminin yapılamaması durumunda, seçim yapılıncaya kadar belediye başkanlığına büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde vali tarafından görevlendirme yapılır. Görevlendirilecek kişinin belediye başkanı seçilme yeterliğine sahip olması şarttır' hükmü uyarınca Kars Valisi Türker Öksüz İçişleri Bakanlığının 02.10.2020 tarihli onayı ile Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

NEDEN TUTUKLANDI?

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında sabah saatlerinde İnönü Caddesi'nde bulunan Ayhan Bilgen'in evinde arama yaptı. Bilgen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden gözaltına alındı?

Kars Valisi Türker Öksüz kimdir? Nerelidir? Kaç yaşında?