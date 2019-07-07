İçişleri Bakanlığı duyurdu: Mehmet Şirin Arslan öldürüldü İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Gabar'da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoride 300 bin tl ödülle aranan Mehmet Şirin Arslan olduğu belirlendi" denildi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Gabar'da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoride 300 bin tl ödülle aranan Mehmet Şirin Arslan olduğu belirlendi" denildi. Ayrıntılar geliyor...



