İstanbul30 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. İçişleri Bakanlığı duyurdu: Mehmet Şirin Arslan öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Mehmet Şirin Arslan öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Gabar'da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoride 300 bin tl ödülle aranan Mehmet Şirin Arslan olduğu belirlendi" denildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Mehmet Şirin Arslan öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Gabar'da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoride 300 bin tl ödülle aranan Mehmet Şirin Arslan olduğu belirlendi" denildi.

Ayrıntılar geliyor...

HABERE YORUM KAT