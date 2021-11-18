İçişleri Bakanlığı duyurdu: Siirt'te Eren Kış-5 (Bağgöze) Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK terör örgütünün ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Siirt'te Eren Kış-5 (Bağgöze) Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici operasyonunun başlatıldığı ifade edildi.

Operasyona ilişkin bilgiler verilerek şunlar kaydedildi:

"Operasyonda Siirt İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 700 personel 53 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren kış operasyonları halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor."