Novak Djokovic turnuvada yarı finali garantiledi!Nergis Öztürk kimdir? Nereli, kaç yaşında? Yargı dizisinin yeni oyuncusu Nergis Öztürk BiyografisiSon dakika | TSK ve MİT'ten nokta atışı operasyon: 5 terörist SİHA'larla öldürüldüDolar kuru rekor tanımıyor, her yeni saatte rekor tazeliyor! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatlarıNargile fotoğraflarıyla başı ağrıyan Miralem Pjianic'ten o görüntülerle ilgili açıklama!İSKİ su kesintisi 18 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!Hande Erçel ve Kerem Bursin kızlarıyla buluştu! "Ebeveyn olmak çok yakıştı"Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nun 4. ölüm yıl dönümü! Naim Süleymanoğlu kimdir, kaç yaşında? Ne zaman öldü?Elektirik tüketimi için sınır belirleniyor! Sınırı aşan daha yüksek fatura ödeyecek! Bu sistem ile elektrik enerjisinin tasarruflu kullanılması teşvik edilecek18 Kasım 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 18 Kasım 2021?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İçişleri Bakanlığı duyurdu: Siirt'te Eren Kış-5 (Bağgöze) Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Siirt'te Eren Kış-5 (Bağgöze) Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, 700 personel 53 operasyonel timin katılımıyla Siirt'te Eren Kış-5 (Bağgöze) Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Siirt'te Eren Kış-5 (Bağgöze) Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK terör örgütünün ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla  Siirt'te Eren Kış-5 (Bağgöze) Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici operasyonunun başlatıldığı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Siirt'te Eren Kış-5 (Bağgöze) Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici operasyonu başlatıldı

Operasyona ilişkin bilgiler verilerek şunlar kaydedildi:

"Operasyonda Siirt İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 700 personel 53 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren kış operasyonları halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor."

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Siirt'te Eren Kış-5 (Bağgöze) Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığı duyurdu: Siirt'te Eren Kış-5 (Bağgöze) Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığı duyurdu: Siirt'te Eren Kış-5 (Bağgöze) Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici operasyonu başlatıldı

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT