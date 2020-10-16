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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şırnak Cudi Dağı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri tarafından gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şırnak Cudi Dağı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Şırnak Cudi Dağı bölgesinde, Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında, Cudi Dağı bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince operasyon yapıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da destek verilen Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonunda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu şekilde:

"Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

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