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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Tüm Türkiye'de tek acil numaraya geçildi!

İçişleri Bakanlığı tüm Türkiye'de tek acil numaraya geçildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre tüm acil durumlarda 112 numarası aranabilecek.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Tüm Türkiye'de tek acil numaraya geçildi!

İçişleri Bakanlığı, "Tüm Türkiye'de, tüm acil durumlarda, tek numara" olarak 112'ye geçildiğini duyurdu.

Orman yangını, ambulans, itfaiye, sahil güvenlik, arama kurtarma, polis, jandarma; hepsine artık; 112 ile ulaşılabilecek.

Konuyla ilgili bakanlık tarafından sosyal medyada paylaşım yapıldı.

 

 

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