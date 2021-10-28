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  3. İçişleri Bakanlığı duyurdu: Turuncu kategorideki terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Turuncu kategorideki terörist teslim oldu

Son dakika... İçişleri Bakanlığı, turuncu kategoride aranan terör örgütü mensubunun teslim olmasıyla ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist sayısının 167'ye yükseldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Turuncu kategorideki terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızın koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2010 yılında terör örgütüne katıldığı, Terörden Arananlar Listesinde Turuncu Kategoride yer aldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. 

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 167' ye yükseldi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Tayfun Altuntaş
Editör
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