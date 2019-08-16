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  3. İçişleri Bakanlığı: “Hakkari’de iç güvenlik operasyonları kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi”

İçişleri Bakanlığı: “Hakkari’de iç güvenlik operasyonları kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi”

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de devam eden iç güvenlik operasyonları kapsamında hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: “Hakkari’de iç güvenlik operasyonları kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi”

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de devam eden iç güvenlik operasyonları kapsamında hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari merkez Kırıkdağ bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."

Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

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