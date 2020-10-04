İçişleri Bakanlığı, hayvan hakları için sahada!

İçişleri Bakanlığınca 81 ilde çevre ve hayvanlara karşı işlenen suçlara müdahale için oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğinde bin 706 personel görev yapıyor. Bu amirliklerce "HAYDİ" uygulaması üzerinden gelen şikayetlere anında müdahale ediliyor. Bugüne kadar 32 binden fazla kişinin indirdiği "HAYDİ" uygulaması sayesinde bin 649 ihbara müdahale edildi.

İçişleri Bakanlığı, çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçlara daha hızlı müdahale edilebilmesi için 81 ilde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirlikleri oluşturdu. Bu amirliklerde görev alacak personel, gönüllük esasına göre özellikle üniversitelerin veterinerlik, veteriner teknisyenliği, hayvan bilimci vb. bölümlerinden mezun olanlar arasından seçildi. Bugün itibarıyla Türkiye genelinde bin 706 personel bu birimlerde görev yapıyor. Ayrıca olaylara müdahale için kullanılacak olan araçlar da tasarlanarak illere gönderildi.

HAYDİ KAPSAMINDA 2 BİN 764 İHBARA MÜDAHALE EDİLDİ

Ayrıca vatandaşların çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçları hızlı ihbar edebilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığınca HAYDİ mobil uygulaması hayata geçirilerek, Temmuz ayında hizmete alındı. Vatandaşlar, Apple Store ve Play Store üzerinden cep telefonlarına indirdikleri uygulamaya T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini yazarak giriş yapabiliyor. Giriş yaptıktan sonra cep telefonuna gelen doğrulama kodunun girilmesiyle uygulama etkin hale getiriliyor.

28 Temmuz'da hizmete giren HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) uygulamasını bugüne kadar 32 bin 135 kişi cep telefonuna indirdi. Bin 649'u asıllı, bin 118'i asılsız olmak üzere 2 bin 764 ihbara müdahale edildi, ilgililer hakkında gerekli adli ve idari işlemler yapıldı.