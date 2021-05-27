İçişleri Bakanlığı kaymakamlık sınavı 2021 ne zaman? İçişleri Bakanlığı kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl yapılır, başvuru koşulları nelerdir? soruları internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de bu soruların cevaplarına ve daha fazlasına haberimizde yer verdik.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAYMAKAMLIK SINAVI 2021 NE ZAMAN?

2021 Kaymakamlık sınavı 10 Temmuz 2021 tarihinde Ankara’da yapılacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

Sınavda sorulacak soru sayısı ve cevaplama süresi; 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) olacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN 2021?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık sınavı başvuruları 26 Mayıs ile 2 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, 26 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C kimlik numaraları ve aday şifreleriyle veya diledikleri bir başvuru merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

Sınavın ilanı, İçişleri Bakanlığı tarafından başvurular başlamadan önce yapılacaktır. İlanda, sınava başvuru koşulları ayrıntılı olarak yer alacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınava giren ve başarılı olan adayların atamaları İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmayacaktır. Sınava başvurabilmek için adayların; yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmaları veya üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmaları gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayanların; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adaylarının ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evrakla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmeleri gerekmektedir.

Başvuruda; adayların program/fakülte bilgileri, beyana göre alınacaktır. Sınava başvuru koşullarını taşımayan, belirtilen program/fakültelerden mezun olmadığı halde başvuru yapan adaylar, sınava girmiş olsalar dahi İçişleri Bakanlığı tarafından mülakata çağrılmayacak ve atamaları yapılmayacaktır.

Sınava, sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1986 ve daha sonra doğmuş) olanlar başvurabileceklerdir. Bu şartı taşımayan adayların başvurusu sistem tarafından engellenecektir.

Geç Başvuru Günü 10 Haziran 2021 tarihidir.

ÖSYM tarafından yapılan; başvuruların alınması, sınavın uygulanması, güvenlik önlemleri, sınav ücretinin yatırılması, sonuçlara itiraz vb. sınav ile ilgili güncel gelişmeler, ÖSYM tarafından adaylara duyurulacaktır.

Adayların eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak başvuru ekranına yansıtılacaktır. YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan (KKTC hariç yurt dışı, askeri okul mezunları ile ÖSYM Aday İşlemleri

Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar) adayların ise varsa ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgileri başvuru ekranına yansıtılacaktır. Başvuru ekranına yansıtılan YÖKSİS kaynaklı eğitim bilgileri, ÖSYM başvuru merkezlerinde değiştirilemez. YÖKSİS’teki eğitim bilgilerinde eksiklik/düzeltme olan adayların başvuru süresi içinde kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAYMAKAMLIK SINAVI ÜCRETLERİ NE KADAR?

Sınava girecek adaylar 26 Mayıs-03 Haziran 2021 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 250,00 TL sınav ücreti yatıracaklardır. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, 375,00 TL olan sınav ücretini aynı gün yatıracaklardır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Adaylar, banka şubesinden/ATM’den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Yatırılan ücret, iade edilmeyecektir, ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve İçişleri Bakanlığı sorumlu olmayacaktır