İçişleri Bakanlığı: Kırmızı ve turuncu kodlu 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada Tunceli-Ovacık kırsalında, geçen 2 Ekim Cuma günü, İl Jandarma Komutanlığı'nca, hava kuvvetleri destekli gerçekleştirilen Yıldırım-4 operasyonunda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda "Kırmızı" kategoride yer alan TKP/ML TİKKO terör örgütünün sözde Tunceli sorumlusu olan "Özgür" kod adlı Ali Kemal Yılmaz olduğu tespit edildi. Teröristin örgüte 2007 yılında katıldığı, sabotaj, mayın ve el yapımı patlayıcı konusunda uzman olduğu belirlendi. Ölü olarak ele geçirilen diğer teröristin, terörden arananlarda "Turuncu" kategoride yer alan TKP/ML TİKKO terör örgütünün kadın sorumlusu "Asmin" kod adlı Gökçe Kurban olduğu tespit edildi" denildi.