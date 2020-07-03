İçişleri Bakanlığı son dakika açıklaması: PKK'ya büyük darbe
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, haziranda 6'sı turuncu, 3'ü gri kategoride aranan toplam 128 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, haziranda 6'sı turuncu, 3'ü gri kategoride aranan toplam 128 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Çataklı: "Kırsaldaki terörist sayısının 400'lü rakamlara indiği bu dönemde elde ettiğimiz bu sonuç, terörle mücadeledeki kararlılığımızı gösteriyor."
Detaylar gelecek..
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