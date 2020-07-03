İstanbul28 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. İçişleri Bakanlığı son dakika açıklaması: PKK'ya büyük darbe

İçişleri Bakanlığı son dakika açıklaması: PKK'ya büyük darbe

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, haziranda 6'sı turuncu, 3'ü gri kategoride aranan toplam 128 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı son dakika açıklaması: PKK'ya büyük darbe

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, haziranda 6'sı turuncu, 3'ü gri kategoride aranan toplam 128 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Çataklı: "Kırsaldaki terörist sayısının 400'lü rakamlara indiği bu dönemde elde ettiğimiz bu sonuç, terörle mücadeledeki kararlılığımızı gösteriyor."

 

Detaylar gelecek..

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT