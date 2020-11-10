İçişleri Bakanlığı: Tunceli’de 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Yıldırım-4 operasyonu kapsamında Tunceli Ahpanos Vadisi bölgesinde 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-4 operasyonu kapsamında Tunceli Ahpanos Vadisi bölgesinde 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:
“Yıldırım 4 operasyonu kapsamında; Tunceli-Merkez ilçesi Ahpanos Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir”