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İçişleri Bakanlığı: Tunceli’de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Yıldırım-4 operasyonu kapsamında Tunceli Ahpanos Vadisi bölgesinde 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı: Tunceli’de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-4 operasyonu kapsamında Tunceli Ahpanos Vadisi bölgesinde 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

“Yıldırım 4 operasyonu kapsamında; Tunceli-Merkez ilçesi Ahpanos Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir” 

Berkem Temizel
Gece Editörü


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