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  3. İçişleri Bakanlığından flaş duyuru: Vergi dairesi çalışanları kısıtlamadan muaf tutulacak!

İçişleri Bakanlığından flaş duyuru: Vergi dairesi çalışanları kısıtlamadan muaf tutulacak!

Son dakika haberi... Vergi dairelerinde ve kamu idarelerinde görevli personel, bugün 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından gece saat 24.00'e kadar muaf tutulacaktır.

İçişleri Bakanlığından flaş duyuru: Vergi dairesi çalışanları kısıtlamadan muaf tutulacak!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı yetkililerince yapılan son dakika duyurusunda, vergi borçlarını ödeme ve yapılandırmada 1 Mart 2021 Pazartesi gününün son tarih olması sebebiyle vergi dairesi çalıanlarının, bugün saat 21.00'de başlayıp yarın sabah 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı belirtildi. 

ÇALIŞANLAR VE BORÇ ÖDEYECEKLER 00.00'A KADAR MUAF

Vergi borçlarını ödeme ve yapılandırma işlemlerinin bugün saat 00.00'a dek devam etmesi gerekçesiyle ödeme yapacak vatandaşlar ile bu kurumlarda çalışan görevlilerin, kısıtlamadan saat 00.00'a dek muaf tutulmasına karar verildi. Yapılan açıklamada, 

"Yapılandırma kapsamındaki borçların son ödeme süresi bugün saat 24.00'te sona ereceğinden, ödeme yapmak üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlarımız ile ödemelerin yapılması için açık bulundurulacak vergi dairelerinde ve kamu idarelerinde görevli personel, bugün 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından gece saat 24.00'e kadar muaf tutulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı. 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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