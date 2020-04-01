İçişleri Bakanlığından pazar yerleri için yeni kararlar

İçişleri Bakanlığından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgeye göre:

Pazar yerlerinde ilave tedbirler alınacak.

Pazar yeri alanına kontrollü giriş çıkış yapılacak, giriş çıkış dışındaki alanlar demir bariyerle kapatılacak.

Pazar yerine giriş ve çıkışlar aynı yerden yapılmayacak.

Tezgah araları en az 3 metre olacak. Pazar yerine esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınacak.

Ayrıntılar gelecek...