İçişleri Bakanlığından randevu açıklaması! Randevusuna gitmeyenler şimdi yandı!

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, nüfus müdürlüklerinden randevu alan vatandaşların, randevusuna gelmeyeceğini bildirmemesi durumunda 2 hafta sonra randevu alabileceklerini açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İçişleri Bakanlığından randevu açıklaması! Randevusuna gitmeyenler şimdi yandı!

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yıl sonuna yaklaşırken daha önceki yıllarda da olduğu gibi nüfus müdürlüklerimizde sunulan hizmetlere ilişkin vatandaşlarımızın randevu taleplerinde artış olmaktadır.

Vatandaşlarımızın bu randevu talepleri nüfus müdürlüklerinde görevli personellerimizce en kısa sürede karşılanmaktadır. Ancak nüfus hizmetlerimiz için randevu alan ve çeşitli sebeplerden dolayı randevu saatinde nüfus müdürlüklerimize gelemeyen vatandaşlarımız da bulunmaktadır. Bu durum neredeyse toplam randevu taleplerinin yüzde 15'i oranında olup acil randevu talebi olan vatandaşlarımız gelinmeyen bu randevular nedeniyle mağduriyet yaşamaktadır.

İçişleri Bakanlığından randevu açıklaması! Randevusuna gitmeyenler şimdi yandı!

Bu nedenle çeşitli sebeplerden dolayı nüfus müdürlüklerimizdi randevularına gelemeyecek olan vatandaşlarımızdan ricamız, diğer vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu randevularını iptal etmeleridir.

Aksi takdirde randevusuna riayet etmeyen vatandaşlarımıza ancak iki hafta sonra randevu verilebilecektir.

İçişleri Bakanlığından randevu açıklaması! Randevusuna gitmeyenler şimdi yandı!

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