İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün getirmiş olduğu pandemi sürecinde, pozitif vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. Ülkemizde vaka sayısı 6 bini aşmışken İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyesi ile yeni önlemlere imza attı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, bu önlemlerden en dikkat çekeni olurken cumartesi 22.00 ile 08.00 arası ve pazar günü de 22.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

9 BİN 583 KİŞİ YASAĞI DELDİ

Vatandaşların sağlığı adına alınan bu karar yine bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılanırken yasağa uymayan kişiler sokaklarda güvenlik güçleri tarafından uyarıldı. Yasağa uymayan şahıslara adli ve idari cezalar uygulanırken yasağın uygulandığı ilk hafta sonunun ardından İçişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan hafta sonu gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklamada,

"Kısıtlama kararına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Az sayıda da olsa kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. Söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam 9 bin 583 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.