İçişleri Bakanlığı’ndan 'sokak kısıtlaması' haberleri ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan sokağa çıkma kısıtlaması haberlerine ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili uygulamanın 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00 kadar olduğu, 22 Kasım Pazar günü ise saat 20.00’den 23 Kasım Pazartesi 05.00 saatine kadar olacağı ifade edildi.

"SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI YARIN BAŞLIYOR"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Bazı basın yayın kuruluşlarımızda sokağa çıkma kısıtlamasının bu akşam saat 20.00’de başladığı yönünde haberler mevcuttur. Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili ilk uygulama, genelgede de belirtildiği gibi 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00 a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00’den 23 Kasım Pazartesi 05.00 saatine kadar olacaktır. Genelgemizde diğer belirtilen tedbirler ise restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya yerlerinin paket servis ve gel al şeklindeki hizmetleri ile diğer hususlar bu akşam 20.00’de yürürlüğe girmiştir"