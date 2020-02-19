İçişleri Bakanlığı'ndan "yalan haber" tepkisi!

İçişleri Bakanlığı, Fatih Portakal'ın sunduğu FOX Ana Haber'in yalan haberine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Bakanlık, Fox Ana Haber'deki “Elazığ merkezde, Akpınar mahallesindeki çadır alanına” yardım gitmedi haberini yalanlandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gazetecilik çarpıtma değildir, üzülüyor ve tenkit ediyoruz ifadelerine yer verildi.

'TÜM ELAZIĞ, MALATYA VE ÜLKEMİZ ŞAHİTTİR'

İlk andan itibaren tüm kurumlarımızla, samimiyetle depremin yaralarını sarmaya çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Zarar vermek, yara açmak, milletimizin güvenini zedelemek için böyle yayın yapmak zorunda değilsiniz.

Bir gün iyiliğe işiniz düşebilir...

Bir gün AFAD’a işiniz düşebilir.

Yayın politikanızı eleştiriyoruz.

Ve aşağıda sunduğunuz haberin yeri olan...

Sadece tarafımızdan son on beş günde gönderilen yardımların bir kısmını üzülerek sıralıyoruz.

Türkçe anlamıyorsanız

İngilizce yazıyoruz.

To: Fox News

Deprem anından bugüne kadar Akpınar Çadır Alanı ve mahalleye yapılan yardımlar;

- 60 Çadır,

- 221 Yatak,

- 700 Battaniye,

- 355 Bebek bezi,

- 196 Isıtıcı ve soba,

- 400 gıda kolisi,

- 180 gıda kartı,

- 50 koli meyve suyu, süt ve kek

- 300 yastık,

- 1250 torba odun,

- 450 adet 5 litre su,

- 500 torba kömür, (12.500 kg)

- 70 çocuk için mont, eldiven, iç giyim malzemesi ve ayakkabı gönderildi,

- 80 hane yaklaşık 300 kişi Sosyal Giyim Marketimizden faydalandı.

Ve ayrıca, Kızılay tarafından her gün sabah, öğle, akşam olmak üzere 3 öğün yemek dağıtılmaktadır.”